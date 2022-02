Ein Unfall an einer sehr ungünstigen Stelle: Auf der A215 hat ein Auffahrunfall am Montagmorgen zu kilometerlangem Rückstau geführt. Das Problem: Auf Höhe des Zusammenstoßes ist die Fahrbahn wegen einer Baustelle einspurig.

Zu dem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge kam es gegen 7 Uhr zwischen Blumenthal und dem Autobahndreieck Bordesholm in Richtung Süden, wie die Autobahnpolizei in Neumünster der MOPO mitteilte. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Mehrere Kilometer Stau nach Auffahrunfall auf A215-Baustelle

Auf der Höhe des Aufpralls wird aktuell gebaut, weshalb die Fahrspur dort in beide Richtungen einspurig ist. Da bei dem Unfall kein Durchkommen möglich war, staute es sich, was die Bergungsarbeiten zudem erschwerte. Wie die Polizei der MOPO sagte, mussten von beiden Seiten Abschleppfahrzeuge zu der Unfallstelle kommen, weshalb der Rückstau in beide Richtungen ging.

Um kurz nach 8 Uhr war der Einsatz beendet, so die Polizei. Da es aber im schon mittlerweile kilometerlangen Stau vier Liegenbleiber gab, dauerte der Stau noch länger.

Durch die Verzögerungen zog sich der Rückstau in beide Richtungen um gut fünf Kilometer und in Richtung Norden bis auf die A7, so die Polizei gegenüber der MOPO. Der Stau sollte sich gegen 10 Uhr auflösen. (to)