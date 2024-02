Viele Leute, viel zu tun: Feuerwehren im Norden verzeichnen Zweifachrekord

Weiteres Personal ist bei den Feuerwehren in Schleswig-Holstein immer gerne gesehen. Seit Jahren steigen die Mitgliederzahlen, doch auch die Einsätze nehmen zu.

In Schleswig-Holstein sind die Mitgliederzahlen bei den Feuerwehren in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Zugleich nahmen aber auch die Einsatzanforderungen an die Feuerwehrleute zu, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. Dies liege einerseits an steigenden Bevölkerungszahlen im nördlichsten Bundesland und andererseits an der zunehmenden Alarmierung der Feuerwehren bei Bagatellen.

Kiel: Mitgliederzahlen bei der Feuerwehr steigen an

2022 zählte der Verband 63.527 Einsatzkräfte bei den Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren. Im Jahr zuvor waren es 546 Mitglieder weniger. Dabei arbeiten vor allem Männer bei den Feuerwehren. So habe es 2022 bei den Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein gerade einmal 5644 Frauen gegeben. Sie machen somit etwa neun Prozent der Mitgliederzahlen aus.

Doch auch die Einsätze der Feuerwehr werden immer mehr: So hat es der Statistik zufolge im Jahr 2022 genau 9399 Einsätze im Land gegeben. Im Jahr 2021 waren es dagegen gerade einmal 7785. Eine Bilanz über die Mitgliederentwicklung und die Einsatzzahlen im Jahr 2023 liege bisher nicht vor.

Trotz der steigenden Mitgliederzahlen gibt es nach Angaben des Feuerwehrverbands immer noch Gegenden in Schleswig-Holstein, in denen Personalmangel besonders stark ausgeprägt ist. So könne es sein, dass die Feuerwehr in einem Ort eine gute Mitgliederbasis habe, während eine benachbarte Feuerwehr dringend neue Mitglieder suche. Daher könne nicht allgemein gesagt werden, in welchen Gebieten des Landes noch viele Einsatzkräfte gesucht würden. (dpa/mp)