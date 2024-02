Notruf von Polizei und Feuerwehr in Hamburg gestört!

Die Telefonnetze von Polizei und Feuerwehr in Hamburg sind am Freitagnachmittag von einer Störung teilweise lahmgelegt worden – das gilt auch für die Notrufnummern.

Per X (ehemals Twitter) und später auch via Katwarn und NINA informierte die Polizei am Freitagnachmittag über eine fiese Panne: „Unsere und die Telefonnetze der Feuerwehr Hamburg“ seien von einer Störung betroffen, das gelte zum Teil auch für die Notrufe.

Aus unbekannter Ursache sind unsere und die Telefonnetze der @FeuerwehrHH zur Zeit von einer technischen Störung betroffen. Ein- und ausgehende externe Gespräche können nicht in jedem Fall geführt werden. Die Notrufe von Feuerwehr und Polizei sind zum Teil betroffen. Für Notfälle… — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) February 9, 2024

Kurze Zeit später hieß es: „Nach aktueller Kenntnis liegt eine Störung im Mobilfunknetz von O2 vor. Nutzer des Netzanbieters O2 werden gebeten, die Notruf-App zu verwenden, wenn Sie den Notruf der Polizei oder der Feuerwehr nicht erreichen können.“

Das könnte Sie auch interessieren: Verkehrskontrollen: Viele Verstöße – und einige Goldbarren

Der Ratschlag der Polizei, im Zweifelsfall die nora-App zu benutzen, um einen Notruf abzusetzen, könnte allerdings schwer umzusetzen sein: Nach vielfachen Beschwerden über Missbrauch wurde sie im vergangenen Herbst aus den App-Stores entfernt. Die angekündigte „technische Überarbeitung“ scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.

Wann die Telefon-Störung bei Polizei und Feuerwehr in Hamburg behoben sein wird, steht noch nicht fest. (mp)