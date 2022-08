Massen-Crash im Norden: Rentner in Lebensgefahr

Am Donnerstagmittag hat es ordentlich gekracht auf der B76 in Altenhof (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Ein 74 Jahre alter Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen – und schleuderte gegen vier weitere Fahrzeuge. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Wie die Polizei Neumünster mitteilt, war der 74-Jährige um 12.24 Uhr mit seinem Volvo von Kiel aus kommend in Richtung Eckernförde unterwegs. In Höhe Altenhof erlitt er einen medizinischen Notfall und brach mit seinem Auto auf die Gegenspur.

B76 Altenhof: Rentner verliert Kontrolle über Fahrzeug – Lebensgefahr

Dort prallte er mit einem ihm entgegenkommenden Trecker zusammen, dadurch verlor der Volvo einen Reifen. Daraufhin schleuderte der Wagen gegen weitere entgegenkommende Fahrzeuge: Zunächst traf er einen Sprinter und einen weiteren Pkw. Aber erst, als der 74-Jährige frontal gegen einen weiteren Sprinter krachte, kam der Volvo auf der Gegenfahrbahn zum Halten.

Der Rentner wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die restlichen Beteiligten erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt demnach 40.000 Euro. Die B76 war zwischen 12.30 Uhr und 14.10 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. (aba)