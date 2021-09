Dieser Vorfall sorgt für Aufregung in Techau (Landkreis Ostholstein): Am vergangenen Donnerstag (9. September) soll ein Mann in der Dorfstraße einen 10-jährigen Jungen auf dem Fahrrad angesprochen und angegriffen haben. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilten, soll der Mann gegen 13.30 Uhr versucht haben, das Kind vom Fahrrad zu ziehen. Das gelang ihm aber nicht – daraufhin floh der Mann zu Fuß in Richtung des dortigen Waldgebietes. Kurz zuvor sei dem Jungen eine blonde Radlerin mit blauer Jacke und weißem Fahrradhelm auf dem Radweg begegnet. Diese könne nach Einschätzung der Polizei eine wichtige Zeugin sein.

Der Mann soll zwischen 50 und 70 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein. Er trug zuletzt kurze graue Haare und ein blaues T-Shirt oder Hemd. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau sucht nach Zeugen: Wer Hinweise hat, kann sich unter der Rufnummer 0451-220 750 melden. (mhö)