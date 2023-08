Junger Mann in Garage gefunden – er schwebt in Lebensgefahr

In einer Garage in Lübeck ist am Morgen ein schwerst verletzter 22-Jähriger gefunden worden. Wie er dort hingekommen ist, ist noch nicht ganz klar.

Der Inhaber einer Firma an der Havelstraße in Lübeck hat am Mittwochmorgen einen schwerst verletzten 22-Jährigen gefunden – auf dem Boden einer Garage, die zu seinem Betrieb gehört.

Lübeck: Mann nach Vier-Meter-Sturz in Lebensgefahr

Laut Polizei habe der 55-Jährige gegen 6.45 Uhr die Räumlichkeiten aufgeschlossen, dabei den Mann entdeckt und die Rettungskräfte gerufen. Augenscheinlich war der 22-Jährige durch das Dach des Gebäudes gebrochen und vier Meter in die Tiefe gestürzt.

„Woher der Mann kommt und welche Absicht er hatte, konnte aufgrund der Gesamtumstände noch nicht ermittelt werden“, so ein Polizeisprecher. Er sei anscheinend über Anbauten auf das Dach des Gebäudes gelangt und dann eingebrochen. Er schwebt weiter in Lebensgefahr. (mp)