Mann mit Messer gemeldet: Großeinsatz an Schule bei Hamburg

An einer Elmshorner Schule (Kreis Pinneberg) ist es am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Vorsichtshalber waren auch Rettungswagen angerückt. Dort, im Umfeld der Schule, wurde ein Mann mit einem Messer in der Hand gesichtet.

Zu dem Einsatz kam es laut Polizei um kurz nach 9 Uhr an der Schule an der Jahnstraße. Von dort wurde gemeldet, dass sich ein Mann mit einem Messer in der Hand im Nahbereich der Schule aufhalten sollte. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab.

Wie eine Polizeisprecherin kurz darauf mitteilte, konnte trotz intensiver Maßnahmen keine solche Person entdeckt werden. Nun werden die näheren Hintergründe, die zu dem Großeinsatz führten, ermittelt. Es wurde keine Gefahr für die Schüler oder Anwohner festgestellt.