Mann lebensgefährlich verletzt, weil er jemanden anrempelte?

Im November 2023 wurde ein Mann in Bad Oldesloe von mehreren Personen geschlagen und mit einem Messer attackiert. Angeblich soll er zuvor den mutmaßlichen Täter angerempelt haben, der danach auf Rache aus war. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Die Lübecker Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten im Alter von 22, 28 und 29 Jahren versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Im Fokus der Auseinandersetzung steht der Ältere, der am 23. November 2023 gegen 19:15 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle im Schanzenbarg auf das spätere Opfer traf.

Laut Anklage soll der Mann den 29-Jährigen an jenem Donnerstagabend im Vorbeigehen angerempelt haben, woraufhin es zwischen den beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

Kurz darauf gingen die Streithähne auseinander. Doch für den 29-Jährigen schien die Sache damit nicht erledigt zu sein. Laut Anklage soll er dem Mann gefolgt sein und seine beiden Mitangeklagten benachrichtigt haben, damit sie ihn bei seiner Racheaktion unterstützen kommen.

Bad Oldesloe: Drei Männer nach Messerattacke vor Gericht

Zu dritt sollen sie dann auf das Opfer losgegangen und mehrfach auf den Mann eingeschlagen haben. Dann soll einer von ihnen ein Messer gezogen und damit mehrfach auf ihn eingestochen haben. Glücklicherweise verhinderte ein Busfahrer womöglich schlimmeres. Als er die Situation erkannte, drückte er mehrfach auf die Hupe, woraufhin die Männer von dem schwerverletzten Mann abließen und vom Tatort flüchteten. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm nur durch eine Notoperation das Leben gerettet werden konnte.

Kurz nach dem Vorfall suchte die Polizei Lübeck nach Zeugen aus dem Bus und nach Anwohnern aus der unmittelbaren Nähe der Bushaltestelle, die Angaben zum Tathergang machen konnten.

Ab Freitag müssen sich die drei mutmaßlichen Täter vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Lübeck verantworten.