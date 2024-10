Mit Messer attackiert: Männer verteidigen sich mit Fernseher – und laufen dann weg

Am Mittwochabend kam es im Bereich der Bernhard-Nocht-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 43-jähriger Mann soll versucht haben, eine dreiköpfige Männergruppe mit einem Messer zu attackieren, so schildern es Zeugen.

Demnach sei der Mann der Gruppe hinterhergerannt. Die Angegriffenen verteidigten sich mit ungewöhnlichen Gegenständen. Sie ergriffen einen am Straßenrand abgestellten Fernseher und einen Spiegel und versuchten damit, den Angreifer abzuwehren.

St. Pauli: Opfer flüchten – Täter aufgegriffen

Trotz der Verteidigungsversuche erlitt einer der drei Männer offenbar eine Stichverletzung. Beim Eintreffen der Polizei war jedoch keiner der drei Männer mehr anzutreffen. Trotz des Einsatzes eines Spürhundes blieben die drei verschwunden. Nur den mutmaßlichen Angreifer trafen die Ermittler an der Balduintreppe an. Der 43-jährige Mann reagierte laut Polizei „unkooperativ“ und wurde am Boden fixiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Hinrichtung im Treppenhaus – jetzt gibt es neue Details über das Mordopfer

Dabei entdeckten die Beamten auch ein blutverschmiertes Messer. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, wird nun überprüft. Nachdem bei dem mutmaßlichen Täter leichte Schnittverletzungen an der Hand versorgt wurden, brachten die Polizisten den Mann auf das Revier. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er wenig später aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.