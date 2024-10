Hamburg ist erschüttert. Mitten in der Innenstadt wird ein 31-jähriger Mann abends in seinem eigenen Treppenhaus erschossen. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass es sich um eine Hinrichtung handelte. Aber was ist das Motiv? Hat Florian B. Geschäfte mit den falschen Leuten gemacht? Ist er jemandem auf die Füße getreten, der keinen Spaß versteht? Nach und nach kommen neue Details über das Leben des Mordopfers ans Licht.