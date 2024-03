Mann greift seinen Vater an – SEK stürmt Wohnung bei Hamburg

Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat die Polizei einen Mann in Geesthacht bei Hamburg festgenommen. Er soll nach ersten Ermittlungen seinen Vater angegriffen und verletzt haben.

Kurz vor 18 Uhr meldete ein Anrufer eine Bedrohungslage in einem Haus an der Straße Besenhorst. Die Polizei und Rettungskräfte rückten an. Im Laufe des Einsatzes forderten die Beamten Unterstützung durch das SEK an.

Die Straße wurde gesperrt. Gegen 21.15 Uhr stürmten die Spezialkräfte das Haus. Laut Polizei hatte der mutmaßliche Angreifer in einem psychischen Ausnahmezustand seinen Vater leicht verletzt.

„Der Mann ließ sich ohne weitere Vorkommnisse festnehmen“, so ein Polizeisprecher zur MOPO.