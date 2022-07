Mann wird im Schlaf mit Messer angegriffen – und überlebt

Die Kieler Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach einem Verbrechen dringend Zeugen: Am Morgen des 16. Juli ist ein 36 Jahre alter Mann im Schlaf mit mehreren Messerstichen verletzt worden, der Täter flüchtete. Und das Opfer überlebte.

Gegen 8.20 Uhr war der noch immer flüchtige Täter in die Wohnung des Mannes eingedrungen. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft kennen sich beide Männer. Lagen die beiden im Streit? Nähere Angaben können nicht gemacht werden, heißt es.

Kiel: Mann erleidet im Schlaf Messerstiche – und überlebt

Der Täter sticht den Schlafenden gleich mehrfach in den Rückenbereich, trifft ihn im Nacken und am Rumpf. Der 36-Jährige sei dadurch aufgewacht und habe versucht, „die weiteren Angriffe abzuwehren“, so ein Sprecher. Nur durch die Flucht aus seiner Wohnung an der Schönburger Straße 158 habe der Mann die Angriffe auf ihn beenden können.

Vor dem Mehrfamilienhaus trifft der Schwerverletzte auf einen Passanten, dieser wählt den Notruf. Sanitäter und ein Notarzt bringen den 36-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Täter ist schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte und Polizei geflohen. Der Staatsanwaltschafts-Sprecher: „Er konnte bislang nicht festgenommen werden.“

Daher suchen die Beamten der Kieler Kriminalpolizei K11 nun auch dringend Zeugen, die Angaben zum Täter oder der Tat machen können. Der Flüchtige soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, eine schlanke Statur, kurze gräulich-dunkle Haare und einen Bart haben. Hinweise an die Kripo: Tel. 0431 160 3333. (dg)