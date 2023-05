Mann bedroht Passanten – und greift Anwohner mit Messer an

Am Montagabend gab es in Itzehoe (Kreis Steinburg) einen Messerangriff. Ein 42-Jähriger bedrohte zunächst Passanten – und griff dann einen Mann direkt an.

Der Vorfall ereignete sich um 22.20 Uhr in der Suder Allee. Ein 42-Jähriger war mit seinem Hund auf der Straße unterwegs – beschimpfte lautstark Passanten und bedrohte sie mit einem Messer.

Itzehoe: Mann bedroht Passanten mit Messer

Da der Mann durch sein Geschrei alle Aufmerksamkeit auf sich zog, kam ein Anwohner (50) angelaufen. Der Hundebesitzer griff den Mann unvermittelt an und verletzte ihn leicht an Ohr und Hals.

Doch er konnte gestoppt werden: Passanten halfen, den Angreifer auf den Boden zu bringen. Einsatzkräfte brachten ihn anschließend in die Psychiatrische Abteilung des Klinikums Itzehoe. Der Hund kam ins Tierheim. (vd)