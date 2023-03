In Bargteheide im Kreis Stormarn sind innerhalb weniger Tage zwei Kinder von fremden Männern angesprochen worden. Beide versuchte der fremde Mann mit der Aussicht auf Tierbabys in sein Auto zu locken. Beide Kinder reagierten richtig und gingen nicht auf seine Forderungen ein, sondern informierten ihre Schulen und die Eltern. Die Polizei fährt verstärkt Streife im Bereich der Schulen.

Am Montagmorgen sei ein neunjähriges Mädchen neben der Johannes-Gutenberg-Schule von einem Mann angesprochen worden, berichtete eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Mann habe versucht, das Mädchen mit dem Hinweis auf Tierbabys zu einem grauen Auto zu locken, berichtete sie.

Bereits am Freitag hatte ein älterer Mann, möglicherweise derselbe, mit auffälligen Rauten-Tattoos am Hals und einer Halbglatze, versucht, einen zehn Jahre alten Jungen in der Nähe der Carl-Orff-Schule zu seinem Fahrzeug zu locken. Auch in diesem Fall habe der Mann Tierbabys als Lockmittel eingesetzt, sagte die Sprecherin. Beide Kinder gingen den Angaben zufolge nicht auf die Aufforderungen ein, sondern informierten ihre Eltern und die Schulen über den Vorfall.

Die Polizei hat der Sprecherin zufolge ihre Streifen besonders im Bereich der Schulen verstärkt und bittet Zeugen der Vorfälle, sich unter der Telefonnummer (04532) 70710 bei der Polizeistation Bargteheide zu melden. (mp/dpa)