Raubüberfall in St. Peter-Ording – 99-Jähriger stirbt

Bei einem Raubüberfall in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist ein Mann ums Leben gekommen. Seine Frau kam ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Drei Männer sollen am Donnerstagabend um 19 Uhr an der Tür des Hauses an der Straße Am Sportplatz geklingelt haben. Als ihnen geöffnet wurde, seien die Täter gewaltsam gewaltsam ins Haus eingedrungen und hätten Geld und Wertgegenstände mitgenommen, sagte ein Polizeisprecher.

Obduktion soll für Klarheit sorgen

Bei dem Überfall sei der 99-jährige Ehemann noch am Tatort verstorben. Die Umstände für den Tod seien unklar – „die Obduktion steht noch aus“, so der Sprecher weiter.

Die Ehefrau sei mit Schocksymptomen in eine Klinik gebracht worden. Ihr gehe es mittlerweile den Umständen entsprechend wieder gut.

Die zuständige Kripo in Flensburg sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, „die im Tatzeitraum, aber auch in den Tagen davor, verdächtige Beobachtungen gemacht haben“. Entsprechendes an Tel. 0461-4840 oder an jede Wache. (dg)