Als Handwerker getarnt: Räuber dringen in Wohnung ein – Opfer (92) saß im Rollstuhl

Drei Männer sollen eine hilflose, auf einen Rollstuhl angewiesene Rentnerin (92) überfallen haben. Die Hamburger Polizei sucht für die Tat in Lohbrügge dringend Zeugen. Die Kripo ermittelt.

Um kurz nach 14 Uhr am Donnerstag klingelte das Trio an der Tür der Frau an der Lohbrügger Landstraße. Laut Polizei gaben sich die Männer als Handwerker aus. „Sie versuchten so, sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen“, sagte eine Polizeisprecherin.

Hamburg: Männer überfallen Seniorin zu Hause

Doch die Frau war misstrauisch, ließ das Trio nicht vorbei, wollte die Tür schon wieder schließen – „da drängten die Täter die 92-Jährige beiseite und durchsuchten ihre Wohnung nach Wertgegenständen“, so die Sprecherin weiter. Die Männer flüchteten mutmaßlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde bei der Tat nicht verletzt.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Männer entkamen. Die 92-Jährige beschreibt zwei als groß mit einer schlanken Statur. Der dritte Mann soll etwa 1,75 Meter groß und eher korpulent sein.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise an Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)