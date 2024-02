Mädchen dutzendfach vergewaltigt: 48-Jähriger kommt nie wieder frei

Jahrelang missbraucht ein Mann ein Mädchen schwer. Auch Kinderpornografien besitzt er massenweise und stellt sie her. Nun wurde er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Das Landgericht Itzehoe verurteilte einen 48-jährigen Mann aus Tornesch (Kreis Pinneberg) unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Mädchens zu 14 Jahren Haft. Zudem ordnete es die Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung an, teilte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mit. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Geschädigten erfolgte die Urteilsbegründung am Mittwoch demnach weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Itzehoe: 48-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Insgesamt verurteilte das Gericht den Mann wegen 82 Taten, darunter schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung und Herstellung sowie Besitz kinderpornografischer Schriften. Das Urteil ist den Angaben zufolge noch nicht rechtskräftig. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Der Mann hat die Mutter des Opfers den Angaben zufolge in einer Mutter-Kind-Kur kennengelernt und sich mit ihr angefreundet. Der Missbrauch im Fall des Mädchens begann demnach 2015 und zog sich über einen Tatzeitraum von mehreren Jahren. In einem Fall ist ein weiteres Kind betroffen gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren: 32-Jähriger erpresst Nacktbilder von Kindern – und zeigt keine Reue

Als Beamte die Wohnung des Angeklagten am 7. Februar 2023 durchsuchten, fanden sie laut NDR nach Polizeiangaben neben den selbst hergestellten Bildern und Videos etwa 300.000 weitere Dateien mit Videos und Fotos, die sexuelle Handlungen mit Kindern zeigen. (dpa/mp)