Er gab sich im Chat als 16-Jährige aus, schickte Kinderpornos an eine Neunjährige und forderte sie auf, ihm sexualisierte Videos von sich zu senden. Dank aufmerksamer Mütter wurde Michael G. (32) erwischt und festgenommen. Am Dienstag musste er sich vor dem Amtsgericht St. Georg für seine Taten verantworten – und zeigte keinerlei Reue.

Mit Fußfesseln sitzt Michael G., ein schmächtiger Mann in Flickenjeans und Hoodie-Jacke, im Gerichtssaal. Er wirkt wie ein Schüler, der bei einer Dummheit erwischt wurde und im Gespräch mit dem strengen Rektor hofft, sein Vater werde ihn schon rausboxen.

Immer wieder sieht er zu seinem Verteidiger, wartet auf eine motivierende Geste, bevor er eine hörbare Aussage macht. Was den ganzen Prozess über fehlt: Emotionen, Anzeichen von Reue, eine Entschuldigung.

Hamburg: Mann nähert sich Mädchen über Chatgruppe

Der gebürtige Bremer ist wegen kinderpornografischer Fotos und Videos sowie sexueller Nötigung angeklagt. Die Opfer waren damals zwölf und neun Jahre alt. Michael G. gibt die Taten unumwunden zu – sie scheinen ihn jedoch nicht zu berühren. Als der Staatsanwalt ihn fragt, wie er heute darüber denkt, sagt er: „Es war halt einfach diese Neigung.“ Er wolle sich aber professionelle Hilfe holen. „Ich sehe es ein“, so der Angeklagte.

Seinem zwölfjährigen Opfer näherte er sich 2018 zusammen mit einem anderen Mann über die Online-Plattform „Live.me“. Während sich der andere Mann als vierzehnjährige Sabrina ausgab, tat der Angeklagte so, als wäre er der gerade erst volljährige Dennis. Die Männer erschlichen das Vertrauen des Mädchens, dann schickten sie ihm ein Masturbationsvideo sowie ein Video, in dem eine Minderjährige tanzt und sich auszieht. Das wolle man auch von der Zwölfjährigen sehen, ansonsten werde man Lügen über sie verbreiten, sagten ihr die Männer. Die Zwölfjährige gab nach und schickte Videos von sich – auch weil sie dachte, Sabrina und sie seien in einer Beziehung.

Prozess: Angeklagter verlangte sexualisierte Videos von Neunjähriger

Im zweiten Fall 2019 gab sich der Angeklagte selbst als 16-jährige Sabrina aus – und chattete mit einer Neunjährigen. Er gab ihr sexuelle Anweisungen, die sie in einem Video umsetzen sollte. Sie folgte der Aufforderung.

Der Richter liest ihre Aussage aus dem Vernehmungsprotokoll der Polizei vor. Die Neunjährige sagt darin, sie fühlte sich gezwungen. Und habe sich gewundert: Warum möchte ihre Chatpartnerin solche Fotos und Videos? „Sabrina ist doch selbst ein Mädchen“, so die Neunjährige. Sie sei traurig, habe erst durch ihre Eltern verstanden, dass Sabrina ein Mann war. Es gehe ihr schlecht, sie lasse sich nun immer von Freunden nach Hause bringen – aus Angst, entführt zu werden.

„Das sind gravierende Straftaten“, fasst der Staatsanwalt das Gehörte in seinem Plädoyer zusammen. „Was ich nicht sehen kann, ist Reue, wir haben auch keine Entschuldigung.“ Er ist überzeugt: „Wir haben heute nur an der Oberfläche gekratzt.“ Er fordert zwei Jahre und sechs Monate Haft.

Das Gericht kommt zum selben Schluss. Kurz und knapp verkündet der Richter das Urteil: zwei Jahre und fünf Monate Haft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, Herstellung von kinderpornografischen Schriften und sexueller Nötigung. Michael G. trägt die Kosten des Verfahrens.