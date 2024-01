Große Aufregung an der Autobahnbrücke in Stapelfeld (Kreis Stormarn): Mitten in der Nacht zu Dienstag stand dort ein qualmender Lkw.

Zunächst war gegen Mitternacht befürchtet worden, dass der mit Papier beladene Lkw an der alten Landstraße in Höhe der A1-Ausfahrt brennen würde. Denn die Rauchsäule war deutlich sichtbar.

Stapelfeld: Lkw-Brand entpuppt sich als Motorschaden

Beim Eintreffen an der Unfallstelle war für die Feuerwehrleute allerdings kein Feuer festzustellen. Ein Motorschaden entpuppte sich als Ursache für den stinkenden Qualm. Die Rettungskräfte streuten anschließend die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Stapelfeld und Braak waren auch die Polizei und ein Rettungswagen vor Ort. (fbo)