Auf dem Gelände des Gewerbegebiets in Stapelfeld (Kreis Stormarn) ist am Samstagmorgen ein Lkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren – der Fahrer war laut Polizei-Angaben alkoholisiert.

Bei dem Unfall wurde der Tank des Lasters aus Portugal aufgerissen. Große Mengen Kraftstoff liefen auf die Straße und ins Erdreich. Erst die Feuerwehr, die kurz nach dem Unfall vor Ort eintaf, konnte die Ölspur letztlich abbinden.

Stapelfeld: Lkw kommt kracht gegen Baum – Fahrer betrunken

Der Fahrer soll zum Zeitpunkt des Vorfalls betrunken gewesen sein. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den ersten Verdacht. „Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet“, so ein Polizeisprecher. Diese sollte in einer Klinik durchgeführt werden, in der der Mann auch wegen seiner zugezogenen, leichten Verletzungen behandelt wurde.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Lkw-Fahrer ein. Die Kripo ermittelt. (dg)