Lkw fährt falsch herum auf die Autobahn – A23 gesperrt

Ein Lkw-Fahrer hat kurzzeitig die Orientierung verloren – und ist am Mittwochabend in Elmshorn (Kreis Pinneberg) falsch herum auf die A23 gefahren. Die Autobahn wurde gesperrt.

Die Polizei wurde um 22.10 Uhr alarmiert. Laut deren Angaben war der Brummifahrer (64) an einer Ampel kurz vor der Autobahnbrücke nach rechts abgebogen, nutzte dann aber nicht die Auffahrt in Richtung Hamburg. Stattdessen habe er sich links gehalten und sei die Autobahnausfahrt in entgegengesetzte Richtung entlang gefahren. Der Mann fuhr noch wenige Meter in Schrittgeschwindigkeit auf dem Seitenstreifen der Autobahn, bis er stoppte.

Elmshorn: Lkw bog falsch ab – A23 gesperrt

Die Besatzung eines zufällig vorbei kommenden Rettungswagens entdeckte den Falschfahrer und sicherte ihn bis zum Eintreffen der Polizei ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Betrunkener fährt in Hamburg 340-PS-Boliden zu Schrott

Damit der Lkw-Fahrer wenden konnte, sperrten die Beamten die A23 kurzzeitig. Anschließend wurde der Mann zur Dienststelle der Autobahnpolizei Elmshorn gebracht. (mp)