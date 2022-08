Betrunkener baut Unfall mit 340-PS-Boldien – Hund muss in Klinik

Schwerer Unfall in Alsterdorf: Ein Betrunkener war dort am Mittwochabend in einem 340-PS-Boliden unterwegs – und fuhr den Wagen zu Schrott. Ein Hund an Bord wurde dabei schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es um kurz nach 23 Uhr in der Zeppelinstraße im Übergang zur Sengelmannstraße. Zwei junge Männer fuhren in einem BMW M240i. Plötzlich verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und knallte gegen eine Tunnelwand. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und blieb schließlich an einer Mauer stehen.

Unfall in Hamburg: Mops wird in Tierklinik gebracht

Die beiden jungen Männer wurden leicht verletzt. Mit im Wagen waren auch zwei Hunde, darunter ein Mops. Er wurde laut Polizei verletzt in eine Tierklinik gebracht.

Der Fahrer soll betrunken gewesen sein. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei. (mp)