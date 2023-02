Drei Brüder der bekannten und weit verzweigten Zirkusfamilie Renz sollen einem Mann aufgelauert, ihn aus seinem Auto gezogen und mit Schlagringen angegriffen und verletzt haben. Das Opfer kommt ebenfalls aus einer Zirkus-Dynastie. Die Brüder wurden in den Niederlanden verhaftet, kamen nach Hamburg, saßen hier Monate in U-Haft – und sind nun wieder frei.

Drei Brüder (21, 26, 36) der bekannten und weit verzweigten Zirkusfamilie Renz sollen einem Mann aufgelauert, ihn aus seinem Auto gezogen und mit Schlagringen angegriffen und verletzt haben. Das Opfer kommt ebenfalls aus einer Zirkus-Dynastie. Die Brüder wurden in den Niederlanden verhaftet, kamen nach Hamburg, saßen hier Monate in U-Haft – und sind nun wieder frei.

Das bestätigte die Hamburger Staatsanwaltschaft auf MOPO-Anfrage. Das Landgericht habe die Tat neu bewertet: Es geht nicht mehr von einem versuchten Mord aus, sondern von gefährlicher Körperverletzung.

Zirkus-Streit in Hamburg: Renz-Brüder wieder frei

Der Haftbefehl besteht zwar weiter, wurde aber „außer Vollzug“ gesetzt, wie es im Justiz-Jargon heißt. Das Gericht nimmt keine akute Fluchtgefahr mehr an, die Brüder dürfen aber nicht das Land verlassen und müssen sich regelmäßig bei der Polizei melden. Bereits seit Mitte Juni sind sie frei.

Ob die Staatsanwaltschaft, deren Ermittlungen demnächst abgeschlossen sein werden, die Tat ebenso einschätzt wie das Landgericht, wird sich zeigen. Gut möglich, dass die Anklage auf versuchten Mord lautet. Einen Termin für die Hauptverhandlung gibt es noch nicht.

In dem Bereich soll es Ende Januar 2021 zur Tat gekommen sein. / Patrick Sun In dem Bereich an der Flottbeker Kirche soll es Ende Januar 2021 zur Tat gekommen sein.

Im Januar 2021 war es in Groß-Flottbek zu der Attacke gekommen. Das Opfer konnte schwer verletzt flüchten. Die Brüder wurden im April des laufenden Jahres in Arnheim (Niederlande) verhaftet. Die Zirkusfamilie tritt momentan in Belgien auf – weiter ohne die Brüder, die fürs Jonglieren und Dressieren verschiedener Tiere verantwortlich waren.