Am Montagnachmittag ist ein kleiner Junge mitten in einem Wohngebiet in Lägerdorf (Kreis Steinburg) von einem Müllwagen erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Sechsjährige war gerade mit seinem Fahrrad unterwegs.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätige, hatte der Fahrer des Entsorgungs-Lkw den kleinen Jungen beim Rechtsabbiegen angefahren. Das Kind geriet mit seinem Fahrrad unter den Müllwagen. Dabei wurde es lebensgefährlich verletzt.

Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte man den Sechsjährigen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (prei)