A24 in Richtung Hamburg: Stau nach Lkw-Crash

Auffahrunfall auf der A24: An der Anschlussstelle Reinbek in Fahrtrichtung Hamburg hat sich am späten Freitagnachmittag ein Unfall zwischen zwei Lkw ereignet.

Der Unfall erfolgte gegen 16.55 Uhr, als ein mit Containern beladener Lkw einem weiteren Lkw auffuhr, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Nach dem Unfall lief Kühlflüssigkeit aus und die Polizei sperrte den rechten Fahrstreifen für die Dauer der Aufräumarbeiten. Dadurch staute es sich kurzzeitig.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall in der HafenCity: Das Protokoll einer Katastrophe

Durch den Unfall ist ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden – Verletzte gab es nicht. Der beschädigte Lkw wurde abgeschleppt. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben. (mwi)