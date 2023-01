Linienbus verliert Öl auf Autobahn – Crash am Stauende

Ein Bus zieht auf der A23 eine kilometerlange Ölspur nach sich, ohne es selbst zu bemerken. Zwischen Tornesch und Elmshorn wird die Autobahn zwischenzeitlich vollgesperrt. Der Verkehr staut sich – und es kommt zum Unfall.

Der Linienbus der VHH war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 21.10 Uhr auf der A23 nach Elmshorn unterwegs. Fahrgäste saßen nicht mehr im Bus.

Ölspur auf A23: Autofahrer (22) kracht in Stauende

In Elmshorn habe der Fahrer eine rote Lampe auf dem Tacho bemerkt. Die ging zwar nach kurzer Zeit wieder aus, dennoch stoppte er den Bus in der Nähe des Bahnhofs.

Währenddessen war der Autobahnpolizei bereits die Ölspur aufgefallen, die der Linienbus seit der Abfahrt von der A23 hinterlassen hatte. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Norden zunächst gesperrt.

Durch die Verkehrsbehinderungen kam es auf der Autobahn zum Stau – in dessen Ende ein junger Autofahrer krachte. Der 22-Jährige fuhr offenbar beim Wechsel auf die linke Fahrbahn auf einen Kleintransporter auf. Auch ein drittes Fahrzeug wurde in Mitleidenschaft gezogen. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.

Das Auto des 22-Jährigen musste abgeschleppt werden, ebenso wie der Linienbus in Elmshorn. Eine Spezialfirma beseitigte die Ölspur von der Fahrbahn. Am frühen Freitagmorgen war die A23 zwischen Tornesch und Elmshorn in Richtung Norden wieder frei. (fbo)