Großalarm in Steilshooper Wohnhaus – dann brennt es auch in Ottensen

In Steilshoop ist es am Donnerstagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen: In einem siebengeschossigen Wohnhaus stand eine Küche in Flammen. Wenig später brannte es auch in einer Wohnung in Ottensen.

Laut dem Lagedienst der Feuerwehr gingen 18.05 Uhr mehrere Notrufe aus einem Wohnhaus im Gropiusring in der Einsatzzentrale ein. Wegen der dramatischen Schilderungen sei dann die zweite Alarmstufe ausgelöst worden. Mehrere Löschzüge rückten an. Als die rund 30 Retter eintrafen, brannte die Küche der Wohnung im vierten Obergeschoss in voller Ausdehnung.

Brände in Steilshoop und Ottensen: Bewohner gerettet – ein Verletzter

Viele der Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Zwei weitere mussten von Feuerwehrmännern aus dem Haus gerettet werden. Der Brand wurde über eine Dreheiter bekämpft. Durch Ruß, Rauch und Löschwasser entstand hoher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist aber noch unbekannt, genauso wie die Brandursache.

Das könnte sie auch interessieren: Wohnungsbrand in Hamburg: Feuerwehr rettet Familie

Rund eine Stunde später ein weiterer Brandeinsatz, diesmal in Ottensen. In einem Haus in der Großen Brunnenstraße hatte ein Mieter Essen auf dem eingeschalteten E-Herd vergessen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war auch schon Küchenmobiliar dadurch in Brand geraten. Der Bewohner wurde gerettet und kam mit einer Rauchvergiftung in die Klinik.