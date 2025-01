Lieferauto überschlägt sich – Fahrer hat großes Glück

Schreck am Neujahrstag: In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Lieferdienstes überschlug sich dabei mit seinem Auto – und kam glimpflich davon.

Zu dem Unfall kam es gegen 20.30 Uhr auf der B5 in Lauenburg. Der Fahrer eines Lieferdienstes war mit einem blauen Renault Clio aus Boizenburg kommend unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam und sich überschlug. Der Clio kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.

Lauenburg: Lieferfahrzeug überschlägt sich auf B5

Der Fahrer des Wagens befreite sich aus dem Auto. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort, wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO mitteilte. Ins Krankenhaus musste der Mann nicht. Die Feuerwehr richtete den Clio wieder auf, dann wurde er abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei einen Teil der B5. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach etwa einer Stunde wurde die Straße wieder freigegeben. Die genaue Unfallursache ermittelt nun die Polizei. (doe)