Leichen in Wohnung gefunden: Zwei Frauen bei Hamburg getötet

In Elmshorn sind offenbar zwei Frauen getötet worden. Es wurden am Samstagnachmittag in einer Wohnung in der Innenstadt zwei Leichen gefunden, teilte die Polizei mit. Es handle sich vermutlich um ein Gewaltverbrechen.

Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Samstagabend bekannt gab, läuft seit dem frühen Nachmittag ein Großeinsatz in der Elmshorner Innenstadt. Zwei leblose Menschen seien in einer Wohnung gefunden worden, ein Notarzt habe nur noch den Tod der beiden weiblichen Personen feststellen können.

Elmshorn: Zwei Frauenleichen gefunden – eine Festnahme

„Nach ersten Einschätzungen dürften die beiden Frauen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein“, hieß es. In Tatortnähe sei eine tatverdächtige Person von Beamten des Polizeireviers Elmshorn gestellt und festgenommen worden.

Hintergründe zur Tat und zu den Opfern gab es zunächst nicht. Die „Bild“ berichtet, dass der Notruf gegen 13.20 Uhr eingegangen sei. Vor Ort sei unter anderem ein Beil sichergestellt worden. Die Mordkommission Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen. (tdo)