Mann stirbt nach Unfall in Hamburger Tiefgarage

In Hamburg-Winterhude ist es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein 78-jähriger Mann erlag seinen Verletzungen, nachdem er in einer Tiefgarage die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Der Rentner war gegen 13:35 Uhr ungebremst gegen die Wand seiner Tiefgarage gerast und wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die von einer Nachbarin alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten den weiterhin ansprechbaren Mann befreien.

Hamburg: Mann kracht gegen Wand in Tiefgarage und stirbt

Nach seiner Befreiung wurde der Rentner zur Untersuchung in einen bereitstehenden Rettungswagen gebracht. Dort kollabierte er plötzlich. Versuche der Rettungskräfte, den 78-Jährigen zu reanimieren, blieben erfolglos. Er verstarb noch am Unfallort.

Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Polizei hat einen Sachverständigen angefordert, um die Unfallursache zu klären. Die Ehefrau des Verstorbenen wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. (mp)