E-Scooter sind aus Hamburg nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile sind mehr als 17.000 Stück auf den Straßen der Stadt unterwegs – und sorgten dort lange Zeit für einiges Chaos. Zahlen der Polizei für die ersten vier Monate 2022 zeigen, dass dieses Problem offenbar nicht mehr so groß ist – zumindest auf den ersten Blick.

151 Verkehrsunfälle mit den „Elektrokleinstfahrzeugen“ (eKF), wie E-Scooter offiziell heißen und in dieser Kategorie genau wie Segways eingestuft werden, gab es in Hamburg bis Ende April 2022. Das teilte die Polizei auf MOPO-Anfrage mit. Überwiegend seien die Unfälle allerdings den E-Scootern zuzurechnen.

Hamburg: Polizei zählt 151 E-Scooter-Unfälle bis April

Bei 101 Unfällen mit Personenschaden, wie es im Polizeijargon heißt, haben sich insgesamt 109 Menschen verletzt. Im vergangenen Jahr zählte die Hamburger Polizei bis Ende Dezember 461 Verunglückte bei insgesamt 607 Verkehrsunfällen mit eKF-Beteiligung. Hochgerechnet auf dieses Jahr bedeutet das, dass der Trend klar nach unten zeigt.

Die Polizei setzt mittlerweile auf die Kampagne „Mobil. Aber sicher!“, um für mehr Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Seit dem Start Mitte Mai sei das Angebot nach Polizeiangaben „sehr positiv“ aufgenommen worden.

Dennoch wurden im Vergleich mit den ersten vier Monaten der Vorjahre in Hamburg dieses Jahr mehr Unfälle im Zusammenhang mit E-Scootern registriert. Zwischen Januar und April 2021 gab es in Hamburg demnach nur 48 Unfälle, die in 37 Fällen von Scooter-Fahrer:innen verursacht wurden (2022: 112).

Auch die Zahl der Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nahm im Vorjahresvergleich deutlich zu und stieg von sechs auf 30. Kamen dabei im vergangenen Jahr noch vier Menschen zu Schaden, waren es in diesem Jahr bis Ende April bereits 29. 2020 und 2021 wirkten sich allerdings die Corona-Einschränkungen stark auf die Verkehrsunfälle in Hamburg aus. Eine Prognose könne die Polizei daher nicht treffen.