Audi schleudert E-Bike-Senior in den Graben: Lebensgefahr!

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen: Ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer wurde dabei auf der Juliusburger Landstraße von einem Audi erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Laut Polizei waren sowohl der 82-Jährige als auch der Fahrer (67) des Audi A1 in Richtung Juliusburg unterwegs. Plötzlich verlor der 67-Jährige die Kontrolle über den Kleinwagen und erfasste den Pedelec-Fahrer. „Der Mann ist dadurch in einen angrenzenden Graben geschleudert worden“, so eine Sprecherin.

Pedelec-Unfall in Lauenburg: Verletzter in Klinik geflogen

Der Lauenburger habe sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er sei von Rettungssanitätern zuerst behandelt, im Anschluss in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus geflogen worden. Der 67-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Aber: Bei ihm bestand der Verdacht „körperlicher und geistiger Mängel“. So habe er den Straßenverkehr gefährdet, so die Sprecherin weiter. Näheres teilte sie zunächst nicht mit. „Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.“ (dg)