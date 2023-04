Lagerhalle geht in Flammen auf – Großeinsatz im Norden

In der Nacht zum Freitag ist eine Lagerhalle in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) abgebrannt. Die Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen, erst am Morgen folgte die Entwarnung.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 2 Uhr habe der vordere Teil der Lagerhalle schon vollständig gebrannt, hieß es von der Feuerwehr. Es sei verhindert worden, dass sich die Flammen auf den hinteren Teil der Lagerhalle und umliegende Gebäude ausbreiteten.

Rendsburg: Lagerhalle brennt – Feuerwehr rettet Wohnhaus

Die Rettungskräfte konnten zudem verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen. Nach Angaben der Feuerwehr mussten vier Erwachsene in der Nacht zum Freitag das Haus verlassen.

Verletzt worden sei niemand. Die Löscharbeiten hätten bis in die frühen Morgenstunden gedauert. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Ampel zu spät gesehen: 38-Jähriger crasht in Autos – schwer verletzt

Die Brandursache ist den Angaben zufolge unklar. Angaben zur Höhe des Schadens lagen noch nicht vor. (dpa/fbo)