Volltrunkener wacht nach Maifeuer auf – und beißt einem Polizisten in die Hand

Angriff auf Polizisten in Lägerdorf im Kreis Steinburg: Ein stark betrunkener Mann hat in der Nacht zum 1. Mai einem Beamten ins Gesicht getreten und einem zweiten in die Hand gebissen.

Zeugen hatten die Beamten zuvor auf den volltrunkenen und augenscheinlich hilflosen Mann aufmerksam gemacht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Lägerdorf: Mann tritt und beißt Polizisten

Der 31-Jährige habe auf dem Gelände gelegen, auf dem zuvor das Maifeuer angezündet worden war. Als die Streife ihm aufhelfen wollte, habe der Mann jedoch unvermittelt in Richtung der Helfer getreten und so eine Einsatzkraft im Gesicht verletzt. Als die Beamten ihn deshalb fixierten, biss er einem von ihnen zudem in die Hand und beleidigte die Polizisten.

Auch bei der Entnahme einer Blutprobe in der Klinik habe sich der Mann gewehrt. Er muss sich nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung verantworten. (dpa/mp)