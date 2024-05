Urlauber hat kuriose Erklärung für seinen Schlagring mit Messerkrallen

Dieses Souvenir hatte weitreichende Folgen: Am Hamburger Flughafen ist am Dienstagmittag ein Mexikaner festgehalten worden. In seinem Gepäck war ein ungewöhnlicher Gegenstand gefunden worden.

Der Mexikaner wollte am Dienstagmittag mit seiner Familie von Hamburg nach Dublin reisen und checkte seinen Koffer bei der Airline am Schalter ein. Anschließend passierte der 46-Jährige die Sicherheitskontrolle und wartete gemeinsam mit seiner Familie am Gate auf den Abflug.

Hamburg: Bundespolizei stellt verdächtigen Gegenstand sicher

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde währenddessen sein Koffer einer routinemäßigen Röntgenkontrolle unterzogen. Dabei entdeckte das Flughafenpersonal einen verdächtigen Gegenstand. Eine Nachkontrolle wurde angeordnet und Bundespolizisten zur Gepäckstelle gerufen.

Gleichzeitig sei der Fluggast gegen 13 Uhr über Lautsprecher ausgerufen worden. Als der 46-Jährige sich meldete, wurde der Koffer in seinem und im Beisein der Beamten geöffnet. Zum Vorschein sei ein Schlagring gekommen, an dem sich drei messerähnliche Krallen mit einer Länge von jeweils etwa 15 Zentimetern befanden.

Tourist aus Mexiko erhält Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

Laut Bundespolizei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Die Beamten hätten die Waffe sichergestellt. Der Mexikaner habe eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erhalten.

Zum Tatvorwurf äußerte der 46-Jährige, dass er den Schlagring im Rahmen seines Urlaubs in Belgien als Souvenir gekauft habe und ihn als Wanddekoration zuhause aufbewahren wolle. Im Anschluss habe der Mann weiterreisen können. Er und seine Familie hätten jedoch ihren Flug verpasst. (ng)