Kühltruhe geht in Flammen auf – Bewohner verletzt

In Neumünster brach am frühen Donnerstagmorgen in einem Keller ein Feuer aus, vermutlich ausgelöst durch eine möglicherweise defekte Kühltruhe. Zwei Bewohner, ein 58-jähriger Mann und eine 87-jährige Frau, wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster gegen 6.45 Uhr zu einem Brand im Roschdohler Weg gerufen. Im Keller eines Einfamilienhauses war eine Kühltruhe in Brand geraten. Ein 58-jähriger Bewohner konnte das Haus rechtzeitig verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Kellerbrand in Neumünster: Polizei ermittelt Ursache

Eine 87-jährige Bewohnerin wurde von den Einsatzkräften gerettet. Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die brennende Kühltruhe im Keller konnte schnell gelöscht werden.

Es wird nun geprüft, ob ein technischer Defekt an der Kühltruhe vorlag. Angaben zum Sachschaden sind bisher nicht bekannt, teilte die Polizei mit.