Auto-Brandserie in Bremen: Feuerwehr macht schrecklichen Fund

Eine Brandserie gibt der Polizei in Bremen Rätsel auf: In der Nacht zu Dienstag waren im Stadtteil Walle acht Autos ausgebrannt. In einem lag eine Leiche.

Passanten hatten das Feuer am Montagabend gegen 23.15 Uhr gemeldet: Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Holsteiner Straße brannten fünf Autos. Am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr meldeten Passanten dann ein weiteres brennendes Fahrzeug. Diesmal in der Waller Straße im selben Stadtteil.

Während der Löscharbeiten an dem Seat entdeckten Feuerwehrkräfte einen Leichnam. Seine Herkunft und Identität sind noch unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88.

Außerdem wird ermittelt, ob ein Zusammenhang zu weiteren Bränden besteht, die sich ebenfalls in dieser Nacht zutrugen. So brannte laut Polizei die Abdeckplane eines Bootes in der Glücksburger Straße sowie Unrat oder Sperrmüll in der Fiegenstraße. Verletzt worden sei in diesen Fällen niemand. (ng)