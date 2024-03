Wohnungsbrand bei Hamburg: Mann in Lebensgefahr

Großeinsatz für die Feuerwehr am Mittwochabend in Bargteheide. In einem Mehrfamilienhaus hatte es gebrannt. Eine Person kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus.

Der Notruf ging um 20.35 Uhr ein. Aus einem Haus an der Hamburger Straße wurde Brandgeruch gemeldet. Unter Atemschutz betraten die Rettungskräfte die Wohnung im ersten Obergeschoss.

Dort fanden sie einen lebensgefährlich verletzten Mann. Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurde er mit schwersten Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Gefährlicher Teenie-Trend: Der Rausch aus dem Luftballon

Ein defekter Gas-Heizofen wird als Ursache des Feuers vermutet. Nach gut drei Stunden wurde der Einsatz beendet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (rei)