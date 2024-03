Es gibt sie mit Erdbeer-, Kokos- und Cassis-Geschmack. Im Supermarkt, an Tankstellen und in Kiosken. Auch im Internet floriert der Handel mit den bunten Kartuschen. Der Inhalt: Distickstoffmonoxid, bekannt als Lachgas. Frei verkäuflich für jedermann. Ohne Altersbeschränkung. Polizei und Suchtexperten warnen: Der Rausch aus dem Luftballon ist ein gefährlicher Trend, der schwere Folgen haben kann. Insbesondere auf dem Kiez ein zunehmendes Problem, besonders bei Teenies. Die MOPO begab sich auf Spurensuche – und erlebte unter anderem mit, wie eine Mädchengruppe bei einer Polizeikontrolle komplett ausrastete.

Es gibt sie mit Erdbeer-, Kokos- und Cassis-Geschmack. Im Supermarkt, an Tankstellen und in Kiosken. Auch im Internet floriert der Handel mit den bunten Kartuschen. Der Inhalt: Distickstoffmonoxid, bekannt als Lachgas. Frei verkäuflich für jedermann. Ohne Altersbeschränkung. Polizei und Suchtexperten warnen: Der Rausch aus dem Luftballon ist ein gefährlicher Trend, der schwere Folgen haben kann. Insbesondere auf dem Kiez ein zunehmendes Problem, besonders bei Teenies. Die MOPO begab sich auf Spurensuche – und erlebte unter anderem mit, wie eine Mädchengruppe bei einer Polizeikontrolle komplett ausrastete.

Sie schwanken über den Gehweg, saugen an schwarzen Luftballons, schubsen sich gegenseitig, lachen laut auf. In der Hand eine kiloschwere Kartusche mit Lachgas im Pappkarton. Als Polizisten sie stoppen, pöbeln die vier Mädchen los. „Seid ihr bescheuert? Das ist erlaubt.“ Die Beamten bleiben gelassen. „Einmal die Ausweise bitte“, sagt ein Uniformierter. „Haben wir nicht dabei“, blafft eine Brünette, während ihre Freundin den Reißverschluss ihrer Handtasche schnell wieder zuzieht. Die Jugendliche im bauchfreien Shirt stellt die Kartusche auf einen Stehtisch. Mit einem Zischen befüllt sie erneut ihren Luftballon und inhaliert. Vor den Augen der Beamten.

Gespielt gelangweilt geben die Mädchen ihre Personalien an. Klar, sie sind alle 18. Schnell stellt sich heraus: Die Mädchen haben falsche Namen angegeben. Sie sind erst 14 Jahre alt. Die Brünette füllt erneut ihren Luftballon mit dem Gas. „Jetzt ist mal Schluss damit. Ich stelle die Kartusche sicher. Die könnt ihr euch in der Wache wieder abholen“, sagt einer der Beamten und greift nach dem Karton. Das brünette Mädchen flippt aus und versucht dem Polizisten die Kartusche zu entreißen. „Gib mir die sofort wieder. Was willst du von mir? Das dürfen wir haben.“ Ihre blonde Freundin im Minirock rotzt knapp am Bein des Beamten vorbei.

„Alter, das ist meine Flasche. Die hat 50 Euro gekostet. Das ist legal“

Der Polizist legt den Finger auf die Lippen. Er bittet die Jugendliche, sich zu beruhigen. „Alter, das ist meine Flasche. Die hat 50 Euro gekostet. Das ist legal.“ Der Beamte bleibt ruhig und bittet sie erneut, runterzufahren. Sein Kollege versucht erfolglos, Erziehungsberechtigte zu erreichen. Am Ende begleiten die Polizisten die 14-Jährigen zur Bahn, damit sie nach Hause fahren. „Die Mädchen sind nicht volljährig und dürfen sich hier nachts gar nicht aufhalten.“ Zur Gefahrenabwehr dürfen die Beamten das Lachgas sicherstellen – auch wenn es legal ist. „Wir schauen nicht zu, wie die jungen Leute das vor unseren Augen konsumieren und plötzlich umkippen“, sagt der Beamte.

Die Mädchen sind weg. Doch auf dem Weg zur Wache kommen den Beamten immer wieder junge Partygäste mit schwarzen Luftballons entgegen. „Das ist doch abartig, nuckeln hier alle nur noch an den Plastikdingern rum. Wir hatten hier auch schon Kids, die einfach umgekippt sind“, sagt eine Kiosk-Mitarbeiterin. In ihrem Laden wird kein Lachgas verkauft. Allerdings gibt es etliche Kioske auf dem Kiez, die die Kartuschen anbieten. Ein Besitzer rechnet vor: Für 640 Gramm zahlt er 17 Euro im Einkauf, verkauft es dann weiter für 40 Euro. „Ein lukratives Geschäft.“ Und ein gefährliches. Sogar Autofahrer am Steuer wurden auf dem Kiez bereits an Luftballons saugend gesehen.

Suchtexperte Prof. Rainer Thomasius, Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters am UKE, kennt das Problem. Immer wieder habe es solche Wellen in der Vergangenheit gegeben. „Neu ist, dass es massenhaft und so hartnäckig passiert. Und die Konsumenten immer jünger werden. Das ist ein unglaublicher Trend.“

Lachgas wirkt innerhalb von Sekunden stark euphorisierend. „Die Jugendlichen fühlen sich entspannt, wie in Trance“, sagt Prof. Rainer Thomasius. Die Inhalation führe zu Wahrnehmungsverzerrungen, sogenannten Pseudohalluzinationen. Manche fühlen sich, als würden sie schweben, andere wie versteinert. Der Rausch dauert allerdings nur wenige Minuten. Jugendliche, die nicht durch den Luftballon, sondern direkt an der Kartusche das eiskalte Gas einsaugen, können Erfrierungen an Lippen, Rachen und Lunge erleiden. Zudem kann das wiederholte Inhalieren zur Bewusstlosigkeit und schweren Stürzen führen. „Im schlimmsten Fall kann es bei unzureichender Sauerstoffzufuhr zu einem Atemstillstand mit Todesfolge kommen“, sagt Rainer Thomasius.

Bewusstlosigkeit, Nervenschäden, Atemstillstand: Experten fordern Verkaufsverbot an Minderjährige

Sollte das Lachgas dauerhaft genommen werden, kann es zu Blutbildungsstörung und Nervenschäden führen – bis hin zur Lähmung der Beine. Außerdem zeigt die jüngere Forschung, dass Lachgaskonsum in der Schwangerschaft zu motorischen Entwicklungsstörungen bei den Kindern führen kann. Prof. Rainer Thomasius glaubt, dass der massive Konsum mit dem Kommerz zusammenhängt. Das Lachgas ist mittlerweile überall und jederzeit erhältlich. Der Experte fordert ein Verkaufsverbot an Minderjährige. „An Tankstellen und Kiosken müsste der Verkauf generell verboten werden und im Supermarkt müsste das Lachgas wie Spirituosen in Glasvitrinen stehen.“

Auch Christiane Lieb (47), Geschäftsführerin der Fachstelle „Sucht.Hamburg“, spricht von einer „außergewöhnlich starken Welle“. Eine Studie von „Sucht.Hamburg“ zeigt das Ausmaß. 2021 gaben 11,3 Prozent der 14- bis 17-Jährigen an, schon mal Lachgas genommen zu haben. Sechs Jahre zuvor waren es gerade mal 5,2 Prozent. Und der Konsum dürfte längst auf einem noch höheren Niveau sein. Denn die Zahlen sind aus dem Jahr 2021. Nach den Herbstferien soll die nächste Studie durchgeführt werden.

Auch Christiane Lieb fordert eine Abgabebegrenzung. „An unter 18-Jährige sollte es keinen Verkauf geben. Ebenso sollte der Verkauf von Lachgas an Kiosken und Tankstellen verboten werden.“ In anderen europäischen Ländern gab es bereits Todesfälle. In Großbritannien ist der Besitz von Lachgas seit November 2023 illegal – und auch in den Niederlanden sind Verkauf und Besitz größtenteils verboten.