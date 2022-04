Unfall mit Folgen: Eine Autobahn voller Kartoffeln

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall auf der A20 südlich von Lübeck verursacht. Dabei ging die die Ladung des Lasters verloren und kullerte auf die Straße. Darum die Autobahn voraussichtlich noch bis in die Abendstunden gesperrt.

Der 58-jährige Lkw-Fahrer verlor gegen 12.45 Uhr im Kreis Stormarn kurz hinter dem Rastplatz „Auf dem Karkfeld“ in Fahrtrichtung Bad Segeberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das teilte die Polizei mit. Der Lastwagen kippte auf die Mittelleitplanke und die geladenen Kartoffeln verteilten sich auf der kompletten Gegenfahrbahn, Fahrtrichtung Rostock.

Am Dienstag kippte ein mit Kartoffeln beladener Lastwagen auf der A20 nahe Lübeck um.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Fahrbahn voller Kartoffeln nach LKW-Unfall

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer leicht verletzt. Die A20 wurde in Fahrtrichtung Bad Segeberg zwischen den Auffahrten Lübeck Süd und Genin komplett gesperrt. In entgegengesetzter Richtung wurde der Verkehr über den Rastplatz „Auf dem Karkfeld“ umgeleitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Zoff um autofreies Ottensen – Initiative verlässt Projekt-Beirat

Wie es in der Meldung von Dienstagnachmittag heißt, soll die Sperrung noch bis in den Abend hinein dauern. Die Umleitung über den Rastplatz soll noch bis Mittwoch bestehen bleiben. Die Unfallstelle solle laut Polizei am besten weiträumig umfahren werden. (to)