Kontrolle auf Autobahn im Norden: Gehstock entpuppt sich als verbotene Waffe

Ein extravaganter Spazierstock zog die Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich. Bei einer Kontrolle entpuppte sich die Gehhilfe als verbotene Stichwaffe.

Auf einem Rastplatz an der A7 bei Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) überprüften die Beamten am Mittwoch ein Auto, wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab. Einem Beamten sei dabei ein „nicht alltäglicher Gehstock mit goldenem Griff“ aufgefallen.

A7 bei Alt Duvenstedt: Gehstock stellt sich als Degen heraus

Als er ihn untersuchte, kam den Angaben zufolge eine 44 Zentimeter lange Klinge zum Vorschein. Ein solcher sogenannter Stockdegen täuscht einen harmlosen Alltagsgegenstand vor und ist deshalb in Deutschland verboten.

Das könnte Sie auch interessieren: Tierplage! Post in Hamburg seit Wochen dicht

Die Polizisten stellten die Waffe sicher. Den 26 Jahre alten Besitzer erwarte ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dpa/mp)