Motorradfahrerin (18) will Auto überholen und rast in Fahrradfahrer – Lebensgefahr!

Am Sonntag ist es in Schleswig-Holstein zu gleich zwei schweren Unfällen mit E-Bikes gekommen. In Kollmar (Landkreis Steinburg) wollte eine Motorradfahrerin ein abbiegendes Auto überholen und raste dabei in einen Pedelecfahrer. Im Landkreis Herzogtum Lauenburg crashte ein Autofahrer in eine Radlerin.

Der Unfall in Kollmar ereignete sich am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr auf der Straße Langenhals (L 288), wie die Polizei mitteilte. Eine 39-jährige Glückstädterin wollte mit ihrem Auto langsam nach links in die Straße Stohdeich abbiegen. Eine 18-jährige Motorradfahrerin, die hinter ihr fuhr, setzte zum Überholen an und prallte dabei an die linke Fahrzeugseite.

Kollmar: Motorradfahrerin fährt in Fahrradfahrer – lebensgefährlich verletzt

Die Motorradfahrerin rammte nach dem Crash mit dem Auto einen 70-jährigen Pedelcfahrer, der am Fahrbahnrand mit zwei anderen Radlern wartete.

Der Pedelcfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber ins UKE geflogen. Auch die 18-jährige Motorradfahrerin wurde schwerverletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Heide. Die L 288 war während der Unfallaufnahme bis 18 Uhr voll gesperrt.

Lütau: VW-Fahrer fährt Radlerin an

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein weiterer Pedelec-Unfall bei Lütau (Landkreis Herzogtum Lauenburg). Gegen 17.30 Uhr wollte nach ersten Erkenntnissen ein 67-Jähriger VW-Fahrer zwei Pedelec-Fahrer überholen.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Radlerin, die gerade in einen Feldweg nach links abbiegen wollte. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankanhaus gebracht. (elu)