„Letzte Generation“-Aktivisten besprühen Hochschule im Norden

Orangene Farbe läuft an der Glasfassade der Technischen Hochschule (TH) Lübeck herunter: Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Montagmorgen damit das Audimax besprüht. Zwei Personen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen.

Gegen 8.30 Uhr meldet ein Mitarbeiter der TH die Farbaktion. Die Lübecker Polizei trifft vor dem Haupteingang des Hörsaal-Gebäudes zwei Personen aus Bayern an.

Laut Polizei haben die beiden jungen Männer im Alter von 20 und 29 Jahren Feuerlöscher dabei, mit denen sie die orangene Farbe aufgesprüht haben. Gemeinsam tragen sie ein Schild mit der Aufschrift „Weg von Fossil – hin zu gerecht“.

Klimaaktivisten besprühen Technische Hochschule Lübeck

Die Beamten nehmen die Aktivisten zur Identitätsfeststellung mit zur Wache, danach können sie gehen. Wie hoch der Sachschaden ist, kann die Polizei noch nicht beziffern. Eine ähnliche Aktion der „Letzten Generation“ am Hamburger Rathaus im März 2023 hatte Kosten von mehr als 16.000 Euro verursacht.

Um welche Art von Farbe es sich genau handelt, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Kiel ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. (mp)