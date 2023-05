Kleiner Junge von 150 Kilogramm schwerem Baumstamm überrollt

Großalarm am Montagnachmittag in Ahrensburg: Rettungskräfte, Feuerwehr und das Technische Hilfswerk eilten in ein Gewerbegebiet, wo ein kleiner Junge von einem 150 Kilogramm schweren Baumstamm überrollt worden sein soll.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Montag in den Roggenweg im Gewerbegebiet in Ahrensburg gerufen. Ein Fünfjähriger soll von einem 150 Kilogramm schweren Baumstamm überrollt und unter diesem eingeklemmt worden sein.

Fünfjähriger von Baumstamm überrollt: Junge hat Schutzengel

Weil schwerste Verletzungen befürchtet wurden, kam auch der Rettungshubschrauber Christoph Hansa zum Einsatz. Bei der Versorgung des verletzten Fünfjährigen wurde dann klar: Der Junge hatte einen Schutzengel.

Wie die Feuerwehr auf MOPO-Anfrage bestätigte, ist dem Jungen trotz der dramatisch klingenden Ausgangslage bis auf einige Schürfwunden nichts passiert. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungshubschrauber wurde zum Glück nicht gebraucht. (josi)