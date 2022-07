A20: Kleinbus rutscht Böschung hinab – zwei Schwerverletzte

Auf der Autobahn 20 sind am Freitagmorgen zwischen Geschendorf und Bad Segeberg zwei Frauen bei einem Unfall schwer verletzt wurden.

In dem Mercedes Sprinter, der am frühen Freitagmorgen auf der A20 verunglückte, saßen acht Personen – ein weiteres Fahrzeug war nicht an dem Unfall beteiligt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Sprinter um 4.04 Uhr von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen aus Litauen.

Zwei 56-jährige Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer und die weiteren fünf Insassen blieben unverletzt, eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Transporter gerettet werden. Der Unfallwagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar. Laut Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass der 33-jährige Fahrer übermüdet war und außerdem unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben soll – ein Schnelltest reagierte positiv. Ein Arzt entnahm dem Mann daraufhin eine Blutprobe. Die Polizeibeamten vor Ort beschlagnahmten seinen Führerschein. Um 7.16 Uhr wurde die Vollsperrung in Richtung Bad Segeberg wieder aufgehoben. (mp)