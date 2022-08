Bei Hamburg: Kind läuft zwischen Autos und wird erfasst

Schreckmoment in Reinbek (Kreis Stormarn): Am Montagnachmittag ist in der Bergstraße ein Kind angefahren worden – es kam verletzt in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen nach lief das siebenjährige Kind gegen 16.40 Uhr im stockenden Verkehr vor einer Ampel zwischen die Autos, wo es von einem Autofahrer übersehen wurde, sagte die Polizei der MOPO.

Unfall in Reinbek: Kind mit leichten Rückenschmerzen im Krankenhaus

Ein Rettungswagen war vor Ort. Glücklicherweise wurde das Kind nur leicht verletzt. Es war ansprechbar und wurde mit leichten Rückenschmerzen in eine Klinik gebracht.

Die Eltern waren vor Ort und begleiteten es in die Klinik. (ncd)