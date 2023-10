A7: Vollsperrung nach Unfall mit mehreren Lkw – zwei Fahrer eingeklemmt

Ein Serienunfall mit mehreren beteiligten Lkw hat am Donnerstagvormittag die A7 im Kreis Rendsburg-Eckernförde lahmgelegt. Zwischen Warder und Rendsburg ist die Autobahn vollgesperrt – das wird auch noch einige Zeit so bleiben.

Die drei Lastkraftwagen sind gegen 9.30 Uhr in Höhe Groß Vollstedt miteinander kollidiert sein, hieß es von der Polizei: Ein Schwertransport musste wegen eines Staus anhalten. Der Fahrer eines Sattelzuges bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf, so dass der Schwertransport 25 Meter geschoben wurde. Ein dritter Sattelzug konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den zweiten Lkw.

A7 bei Rendsburg: Vollsperrung nach Unfall mit drei Lkw

Mindestens ein Lkw hat seine Ladung, Kühlmittel für Kühlschränke, durch die Kollision verloren. Ein Fahrer wurde in seinem Lkw eingeklemmt, erst nach rund drei Stunden gelang es den Rettungskräften gegen 12.15 Uhr, ihn zu befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein weiterer Farher wurde ebenfalls eingeklemmt, konnte jedoch deutlich schneller befreit werden. Er kam verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des dritten Lkw wurde verletzt, laut Polizei jedoch nicht schwer.

Das könnte Sie auch interessieren: Tragischer Unfall bei Schwimmkurs: Mädchen (5) geht in Lehrbecken unter

Die A7 ist ab der Anschlussstelle Warder in Richtung Norden vollgesperrt. Die Polizei rechnet damit, dass die Sperrung bis zum Abend anhalten wird. Eine Umleitung besteht über die A215 und A210 nach Rendsburg. (fbo)