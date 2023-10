Unfall bei Schwimmkurs in Hamburger Hallenbad – Mädchen (5) reanimiert

Schrecklicher Vorfall in einem Hamburger Schwimmbad: Ein fünfjähriges Mädchen ist bei einem Schwimmkurs verunglückt. Es wird im Krankenhaus behandelt.

Der Vorfall passierte am Mittwochnachmittag im Schwimmbad Bondenwald in Niendorf bei einem Schwimmkurs, so die Polizei zur MOPO. Was genau geschah, war nach ersten Informationen noch unklar.

Unfall im Schwimmbad: Mädchen im Krankenhaus

Der Vorfall passierte im flachen Wasser des Lehrbeckens, so ein Sprecher von Bäderland zur MOPO. Das Mädchen sei von Rettungsschwimmern vor Ort reanimiert worden. Der Polizei zufolge waren mehrere Einsätzkräfte vor Ort. Das Mädchen wurde demnach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo es behandelt wird (Stand: Mittwochabend).

Das Bad Bondenwald wird derzeit teilweise modernisiert. Schwimmkurse finden in dem nicht betroffenen Bereich aber statt. (ncd)