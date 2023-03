Störung am Stellwerk: Zugverkehr zwischen Hamburg und Sylt eingestellt

Eine technische Störung sorgte am Sonntag für erhebliche Ausfälle und Verspätungen im Schleswig-Holsteinischen Bahnverkehr. Betroffen war vor allem die Strecke Hamburg-Sylt.

Als wären die geplanten Warnstreiks nicht schon genug Belastung für Bahnreisende in und um Hamburg: Offenbar musste am Sonntagmittag nun auch noch der Nahverkehr in Schleswig-Holstein teilweise eingestellt werden. So hatte zunächst das „Abendblatt“ berichtet.

Stellwerk legt Bahnverkehr in Norden lahm

#RE6 #RB62 #RegioSH Die Störung am Stellwerk in #Itzehoe wurde soeben behoben. Bitte noch mit Teilausfällen und Folgeverspätungen rechnen, bis sich der Verkehr wieder stabilisiert hat. — DB Regio Schleswig-Holstein (@DBRegio_SH) March 26, 2023

Der Grund: ein defektes Stellwerk in Itzehoe. Von der Störung betroffen war auch die bei Hamburgern beliebte Strecke von Hamburg-Altona nach Westerland auf Sylt.

Um 15.06 Uhr twitterte die Bahn, dass die Störung behoben wurde.

Nach Angaben des „Abendblatts“ kommt es neben den Ausfällen auf weiteren Strecken zu großen Verspätungen. Ein Ersatzzug verkehrt derzeit zwischen Westerland und Husum. (mp)