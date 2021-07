Kläglich miauend saß die kleine Katze mit dem Kopf in einem Gitter fest. Und das womöglich schon längere Zeit. Ein Spaziergänge entdeckte das Tier am Sonntagmorgen in Itzehoe (Kreis Steinburg) zufällig in der misslichen Lage und alarmierte die Feuerwehr. Die Retter rückten mit schwerem Gerät an und befreiten den Stubentiger.

Wie ein Feuerwehrmann der MOPO bestätigte, hatte die Katze großes Glück, dass sie überhaupt entdeckt wurde. Ein Spaziergänger wurde gegen 10.50 Uhr auf das Miauen aufmerksam, als er in der Itzehoer Lindenstraße spazieren ging. Er machte sich auf die Suche und entdeckte das Drama auf dem abgelegenen Hof eines Autohändlers. Hier saß ein Katzenbaby mit dem Kopf in einer Gitterbox fest.

Junge Katze steckt fest – Feuerwehr befreit sie

Hier war die junge Mieze offenbar hineingesprungen. Bei Versuch wieder rauszukommen klemmt sie sich mit dem Kopf in dem Gitter ein. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit seinem Rüstwagen an.

Mit einem großen Bolzenschneider durchtrennten die Retter die Gitter und befreiten das junge Tier aus seiner misslichen Lage. Danach wurde der Stubentiger zu einer Wildtierauffangstation gebracht. Hier soll das Junge wieder aufgepäppelt werden.